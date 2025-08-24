Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Украину 3 24.08.2025, 10:05

1,228

Марк Карни

В День Независимости страны.

В воскресенье, 24 августа, премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости.

«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине», — заявил премьер на своей странице в X.

В воскресенье, 24 августа, Украина празднует День независимости — 34-ю годовщину с тех пор, как Верховная Рада в 1991 году приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Tout juste arrivé à Kiev, en Ukraine.



En ce Jour de l’indépendance de l’Ukraine et à ce point tournant de son histoire, le Canada accroît son aide et ses efforts en vue d’une paix équitable et durable pour l’Ukraine. — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com