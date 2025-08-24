закрыть
24 августа 2025, воскресенье
Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Украину

  24.08.2025
Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Украину
Марк Карни

В День Независимости страны.

В воскресенье, 24 августа, премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости.

«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине», — заявил премьер на своей странице в X.

В воскресенье, 24 августа, Украина празднует День независимости — 34-ю годовщину с тех пор, как Верховная Рада в 1991 году приняла Акт провозглашения независимости Украины.

