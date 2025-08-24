Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Украину

Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Украину3
- 24.08.2025, 10:05
В День Независимости страны.
В воскресенье, 24 августа, премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости.
«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине», — заявил премьер на своей странице в X.
В воскресенье, 24 августа, Украина празднует День независимости — 34-ю годовщину с тех пор, как Верховная Рада в 1991 году приняла Акт провозглашения независимости Украины.
Tout juste arrivé à Kiev, en Ukraine.— Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025
En ce Jour de l’indépendance de l’Ukraine et à ce point tournant de son histoire, le Canada accroît son aide et ses efforts en vue d’une paix équitable et durable pour l’Ukraine.