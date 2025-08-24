«Бывший муж тут же прекратил разговоры, как я «шикую» на 200 рублей алиментов» 2 24.08.2025, 10:27

1,464

В новом учебном 2025/2026 году белорусских школьников и их родителей ждут очередные новшества.

С 1 сентября появится дополнительный урок физкультуры и новые учебники по истории, требование делового стиля одежды теперь закреплено законодательно.

Учеников обяжут сдавать на все время занятий мобильные телефоны «в специально отведенные места», а родителей — отдавать детей только в белорусские школы (чтобы дети не учились дистанционно в учреждениях других стран).

«Салідарнасць» расспросила белорусов о том, как они готовятся к новому учебному году. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Уже даже цветы заказали — один общий букет от класса»

— Я начала собирать дочку в школу еще в начале июля, — говорит мама второклассницы. — Повезло, что за лето она не сильно выросла, поэтому часть одежды осталась с прошлого года.

Но, кстати, та, что не потеряла нормальный вид — не белорусского производства. Несколько вещей и отличные туфельки передала подруга из-за границы, кеды прекрасные подарила бабушка, несколько девичьих одежек перешли «в наследство» от старшей племянницы.

Судя по ценам в магазинах и даже на рынке, когда есть хорошие люди, кто может передать тебе школьные вещи — это очень выручает и сокращает траты. А у кого такой возможности нет и детей-школьников двое, трое и больше — тут вправду задумаешься о кредите, чтобы их собрать.

На недостающее — спортивная форма, пара блузок, колготки, удобные брюки, рюкзак — я отдала 260 рублей. По кошельку не ударило, но я и не перебирала.

Это, я считаю, вообще мизер — подруга в Минске потратила уже 700 (без рюкзака, притом со скидками на школьных базарах и все в довольно-таки бюджетном сегменте). А старший брат на школьные покупки для дочки-шестиклассницы, тоже в Минске, выделил 1,5 тысячи — еле вписались!

Канцелярку пришлось покупать всю с нуля, но я «размазала» эти покупки тонким слоем на несколько месяцев и в 90 рублей уложилась. Хотя в начале сентября пройдет собрание и будем закупать дополнительно рабочие тетради и материалы, не удивлюсь, если еще рублей 50-60 придется отдать.

Впрочем, у нас хорошая учительница, лишнего и ненужного она не предлагает, все траты заранее обсуждаем в Вайбере, так что в нашем классе родителям не нужно переживать, что на учебу уйдут бешеные тысячи. Уже даже цветы заказали — один общий букет от класса.

«Телефон — не роскошь, а экстренное средство связи с родными»

— Меня, если честно, больше всего напрягает «закон о мобильных телефонах», — говорит еще одна родительница. — Увы, на опыте дочери я знаю, что такое буллинг в школе и как учителя любят не обращать на него внимание, мол, дети сами разберутся.

Не разберутся — а при попустительстве со стороны взрослых это может привести к трагедии. И телефон в таком случае — не роскошь, а экстренное средство связи с родными. И да, способ зафиксировать издевательства, чтобы потом никто не говорил, что ничего такого не было, дети придумывают. Проходили, знаем.

К тому же очень тревожит отсутствие в школе медсестры. Если тем же девочкам-старшеклассницам станет плохо, или малыши упадут и разобьют нос или коленку, то не к кому обратиться.

Формально кабинет медсестры есть, а сама она бывает, может, раз в неделю. И чтобы отпроситься из-за плохого самочувствия, нужно убедить в этом учителя, попросить дежурного администратора связаться с родителями, найти завуча, который подпишет разрешение на выход из школы.

Не бред ли?

Пока что как выход решили купить смарт-часы, — никаких игр и интернета там нет, а связь есть.

На этом фоне одежда делового стиля, какие-то дополнительные траты на учебные пособия, даже факультативы сомнительной пользы — уже мелочи.

Я для себя выбрала тактику: реагировать на требования со стороны школы ровно так же, как они реагируют на мои. Так что когда опять в сентябре начнут требовать срочно купить учебные пособия, которые напечатают и дадут в продажу в лучшем случае к ноябрю — даже не буду заморачиваться и искать, в лучшем случае, отсканируем у кого-то из одноклассников.

Ну и если такое отношение сохранится, то нет уважения к ученикам — нет и с нашей стороны желания идти на шестой школьный день, все эти «добровольно-обязательные» концерты, спортивные состязания или ненужные экскурсии.

«Как раньше сдавали обманки, так и сейчас будут»

— Да особо и сказать нечего, у моей семьи серьезных претензий нет, — пожимает плечами Павел, отец старшеклассника. — Трат почти никаких.

Штаны у сына остались с прошлого года — не вырос из них, кроссовки в «Красной цене» за 40 рублей купили, рубашки — от старшего брата достались. Пока ни на что сдавать не просили, да и раньше школьного собрания ничего не скажут.

Но и тут не особо переживаем, потому что классная у нас адекватная: шкафчики-двери не меняет, деньги не собирает, материал дает супер.

В школьный комитет в прошлом году я не сдавал, и в этом не буду. Лучше эти деньги на репетитора по английскому языку потратить — всяко полезнее будет.

В целом, честно говоря, ребенок по поводу школы не сильно переживает. Учится хорошо. Конечно, учителя разные попадаются, но сын как-то приспосабливается.

Вопрос телефонов тоже не особо волнует. Как раньше сдавали обманки (приносили свои старые телефоны для «отчетности»), так и сейчас будут, только в новые коробки их положат.

«У нас проблема века — штаны!»

— Будете смеяться, — улыбается жительница одного из райцентров Гродненщины Алеся. — У меня основная головная боль — это школьные штаны для сына-пятиклассника. Да, да, проблема века — штаны!

Потому что темно-синие, а нужны только такие, в наших магазинах почти раскуплены, а что осталось, сшито по очень странным лекалам: одни слишком длинные, другие чересчур широкие в поясе. Хотя у меня не самый худощавый ребенок.

Я уже и на рынке присматривалась, но там вообще абы-что китайское плохого качества, а у меня тот случай, когда нет лишних денег покупать некачественные вещи.

Все остальное — канцелярию, пару джемперов-обманок, туфли и кроссовки на физру — я отправила сына покупать с папой. И бывший муж тут же прекратил разговоры о том, как я «шикую» на 200 рублей алиментов.

А вот со штанами буквально засада, я оставила этот вопрос на последнюю неделю перед школой — надеюсь, или что-то появится на рынке, или через кого-то из знакомых найду нормально сидящие «бруки».

Хотя у меня есть забавный опыт с этими обязательными элементами делового стиля. В прошлом году классная и завуч все уши прожужжали, что штаны — только темно-синие, иначе в школу можете не приходить.

Как-то в начале зимы сын умудрился одни брюки разорвать до состояния, что ремонту не подлежали, а другие в этот самый день я постирала. Ну, он и не пошел в школу, и классной так серьезно заявил: «Вы же сами сказали, что иначе нельзя». И тут оказалось, что в виде исключения можно и в темных нейтральных джинсах, ведь случаи разные бывают…

Так что теперь я переживаю по этому поводу, но не сильно. А все остальное мы уже сделали: справка к школе получена, на учебные пособия деньги отложены, за учебники заплачено. За лето сын по учебе не то, чтобы соскучился, но в целом готов погрызть еще гранит науки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com