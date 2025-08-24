Смогут ли пройти техосмотр авто с тонировкой? 1 24.08.2025, 10:42

С 1 сентября в Беларуси введут изменения в ПДД.

Среди прочего разрешат тонировку задних стекол авто. В «Белтехосмотре» рассказали подробности по этому новшеству.

В «Белтехосмотре» уточняют, что с 1 сентября будет разрешена установка жалюзи, шторок и пленочных покрытий на боковых (кроме передних) и заднем стеклах легкового автомобиля. Но есть условие — наличие с обеих сторон транспорта наружных зеркал заднего вида.

В организации пояснили, на что обращают внимание при прохождении транспортом техосмотра. Так, они придерживаются требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)», — уточнили в «Белтехосмотре».

В организации также сообщили, что направили письма в Госстандарт и Минтранс, в которых просят пояснить, как действовать работникам диагностических станций по техническому состоянию транспорта с тонировкой.

«Ответы прояснят ситуацию о признании рассматриваемых транспортных средств соответствующими либо несоответствующими установленным требованиям», — рассчитывают в «Белтехосмотре». В организации обещают опубликовать ответы чиновников.

