В Краснодарском крае РФ взорвали авто оккупантов
- 24.08.2025, 10:52
Видеофакт.
В Краснодарском крае РФ в результате диверсии были уничтожены автомобили российских военнослужащих.
Об этом в воскресенье, 24 августа, заявили в партизанском движении «Атеш».
Сообщается, что, пользуясь тем, что автомобили находились без присмотра, агент заложил взрывные устройства.
«Когда было замечено приближение российских военнослужащих, [агент] произвел удаленный подрыв и в суматохе скрылся с места происшествия», — рассказали в «Атеш», публикуя кадры пожара.