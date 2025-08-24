В Краснодарском крае РФ взорвали авто оккупантов 24.08.2025, 10:52

1,032

Видеофакт.

В Краснодарском крае РФ в результате диверсии были уничтожены автомобили российских военнослужащих.

Об этом в воскресенье, 24 августа, заявили в партизанском движении «Атеш».

Сообщается, что, пользуясь тем, что автомобили находились без присмотра, агент заложил взрывные устройства.

«Когда было замечено приближение российских военнослужащих, [агент] произвел удаленный подрыв и в суматохе скрылся с места происшествия», — рассказали в «Атеш», публикуя кадры пожара.

