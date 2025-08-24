Генерал США призвал ввести в Украину американскую бригаду
- 24.08.2025, 11:10
Вашингтон может использовать войска, которые находятся в Европе.
Отставной генерал армии США и председатель совета директоров Института изучения войны Джек Кин предложил рассмотреть возможность размещения американской бригадной оперативной группы в Украине.
Сделал он это в эфире Fox News.
Заявление генерала прозвучало на фоне сообщений об ударе ВС России по американскому заводу Flex в украинском городе Мукачево.
По словам Кина, сейчас советники по нацбезопасности взаимодействуют со всеми странами, вовлеченными в процесс, а дальнейшие решения будет принимать президент.
«Мы можем разместить войска, которые уже находятся в Европе, чтобы оказать помощь Украине», - сказал он.
Генерал США подчеркнул, что основная часть сил на земле должна состоять из европейских армий, но именно США обязаны взять на себя функции разведки и логистики.
«Мы должны обеспечить логистику, у Европы нет масштаба, чтобы сделать это», - сказал военный. Он уточнил, что Соединенные Штаты также должны взять на себя управление войсками.