Генерал США призвал ввести в Украину американскую бригаду 24.08.2025, 11:10

Фото: EPA

Вашингтон может использовать войска, которые находятся в Европе.

Отставной генерал армии США и председатель совета директоров Института изучения войны Джек Кин предложил рассмотреть возможность размещения американской бригадной оперативной группы в Украине.

Сделал он это в эфире Fox News.

Заявление генерала прозвучало на фоне сообщений об ударе ВС России по американскому заводу Flex в украинском городе Мукачево.

По словам Кина, сейчас советники по нацбезопасности взаимодействуют со всеми странами, вовлеченными в процесс, а дальнейшие решения будет принимать президент.

«Мы можем разместить войска, которые уже находятся в Европе, чтобы оказать помощь Украине», - сказал он.

Генерал США подчеркнул, что основная часть сил на земле должна состоять из европейских армий, но именно США обязаны взять на себя функции разведки и логистики.

«Мы должны обеспечить логистику, у Европы нет масштаба, чтобы сделать это», - сказал военный. Он уточнил, что Соединенные Штаты также должны взять на себя управление войсками.

