24 августа 2025, воскресенье, 11:41
Трамп написал письмо Зеленскому

  • 24.08.2025, 11:23
Трамп написал письмо Зеленскому
Фото: Getty Images

Президент США поздравил Украину с Днем Независимости.

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости, отметив, что настал момент положить конец войне.

Письмо от главы Белого дома опубликовал в Х президент Украины Владимир Зеленский.

«Уважаемый господин Президент, от имени американского народа я поздравляю Вас и мужественный народ Украины с 34-й годовщиной независимости и желаю Вам всего наилучшего», — говорится в поздравлении.

Трамп заявил, что народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих.

«В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чтят Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимое государство», — заявил он.

По словам Трампа, «настал момент положить конец бессмысленным убийствам».

«Соединенные Штаты поддерживают урегулирование путем переговоров, что приведет к прочному и долгосрочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Да благословит Бог Украину», — отметил он.

