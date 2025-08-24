Трамп написал письмо Зеленскому
- 24.08.2025, 11:23
Президент США поздравил Украину с Днем Независимости.
Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости, отметив, что настал момент положить конец войне.
Письмо от главы Белого дома опубликовал в Х президент Украины Владимир Зеленский.
«Уважаемый господин Президент, от имени американского народа я поздравляю Вас и мужественный народ Украины с 34-й годовщиной независимости и желаю Вам всего наилучшего», — говорится в поздравлении.
Трамп заявил, что народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих.
«В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чтят Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимое государство», — заявил он.
По словам Трампа, «настал момент положить конец бессмысленным убийствам».
«Соединенные Штаты поддерживают урегулирование путем переговоров, что приведет к прочному и долгосрочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Да благословит Бог Украину», — отметил он.
Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025