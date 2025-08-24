Сколько белорусов работают удаленно 24.08.2025, 11:30

Цифры удивляют.

Белстат провел выборочное обследование по изучению занятости населения, в которое были включены вопросы по дистанционной работе. Об этом пишет БелТА.

Оказалось, что на удаленке трудятся всего 0,6% от общего числа занятого населения.

«Это порядка 26,8 тыс. человек. Совсем немного. Большинство из них – 95% – заняты в сфере услуг», – уточнили в Белстате.

Из 26,8 тыс. сотрудников 94% работают в городе, у 82% – высшее образование, столько же находятся в возрастной группе 30–39 лет.

Если анализировать удаленку по регионам, то основная доля таких работников приходится на Минск.

