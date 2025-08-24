закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько белорусов работают удаленно

  • 24.08.2025, 11:30
Сколько белорусов работают удаленно

Цифры удивляют.

Белстат провел выборочное обследование по изучению занятости населения, в которое были включены вопросы по дистанционной работе. Об этом пишет БелТА.

Оказалось, что на удаленке трудятся всего 0,6% от общего числа занятого населения.

«Это порядка 26,8 тыс. человек. Совсем немного. Большинство из них – 95% – заняты в сфере услуг», – уточнили в Белстате.

Из 26,8 тыс. сотрудников 94% работают в городе, у 82% – высшее образование, столько же находятся в возрастной группе 30–39 лет.

Если анализировать удаленку по регионам, то основная доля таких работников приходится на Минск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко