В Армении российский истребитель протаранил столб 24.08.2025, 11:36

Фотофакт.

Российский истребитель врезался в столб в столице Армении. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 24 августа.

Об этом сообщает News.am.

Как отмечают СМИ, российский истребитель около 2:15 по местному времени врезался в металлический столб, а затем в ограждение на проспекте Аршакуняц в Ереване.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.

По данным армянских СМИ, вероятно, речь идет о российском истребителе типа МиГ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com