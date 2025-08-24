В Армении российский истребитель протаранил столб
- 24.08.2025, 11:36
Фотофакт.
Российский истребитель врезался в столб в столице Армении. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 24 августа.
Об этом сообщает News.am.
Как отмечают СМИ, российский истребитель около 2:15 по местному времени врезался в металлический столб, а затем в ограждение на проспекте Аршакуняц в Ереване.
По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.
Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.
По данным армянских СМИ, вероятно, речь идет о российском истребителе типа МиГ.