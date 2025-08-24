Шедевры Малевича лежали под матрасом пенсионерки? 5 24.08.2025, 11:52

3,812

Курьез в мире искусств.

Три неизвестные картины, найденные под матрасом израильской пенсионерки, были написаны Казимиром Малевичем, утверждает их владелец. Они выставлены в государственном музее в Бухаресте — но музей не ручается за их подлинность, а ведущий эксперт сомневается в их происхождении, сообщает BBC.

«В 2023 году мы перевозили бабушку Еву из одной квартиры в другую. Когда мы упаковали все вещи и собирались уйти, она вдруг сказала: «Подождите, поднимите матрас»», — рассказывает израильский бизнесмен Янив Коэн, владелец стоматологии в Бухаресте.

Коэн говорит, что уговаривал Еву (бабушку своей жены) оставить старый матрас. Но она настаивала, и под матрасом они обнаружили пять картин. «Оказалось, что три из них принадлежат кисти Казимира Малевича», — говорит Коэн в интервью Би-би-си в Бухаресте.

Они называются «Супрематическая композиция с зелёным и чёрным прямоугольником» (1918 год), «Кубофутуристическая композиция» (1912—13 гг.) и «Супрематическая композиция с красным квадратом и зелёным треугольником» (1915—1916 гг.).

Как работы Казимира Малевича эти три картины представлены на выставке в Национальном музее современного искусства Румынии. Спонсор выставки — принадлежащая Коэну стоматология.

Но чтобы доказать авторство Малевича, этим картинам не хватает провенанса, то есть истории их хранения и бытования с момента создания их (якобы) Малевичем до выставки в Бухаресте, говорит Константин Акинша, украинско-американский искусствовед и куратор.

«Три работы, выставленные в Бухаресте, не были документированы, сфотографированы или выставлены при жизни художника», — говорит Акинша, соавтор руководства по исследованию провенанса Американской ассоциации музеев.

Виноват Сталин?

Ева Левандо, бабушка жены Коэна, родилась в Одессе в 1930 году в семье бухгалтера и продавщицы. Незадолго до ее рождения отец, 22-летний Бенцион, купил первую из трех картин Малевича; две другие ему были переданы через год за оплату его бухгалтерских услуг — «он был популярный парень», объясняет Коэн. В 1990 году Ева эмигрировала в Израиль и вывезла картины с собой.

Отсутствие документов, подтверждающих эту историю, Коэн объясняет сталинскими репрессиями — мол, в те годы «все прятали русский авангард, все были в панике, никто не мог организовать [выставку], чтобы все видели». Это не так — персональные выставки Малевича проходили в 1929 году в Третьяковской галерее и в 1930-м в Киевской картинной галерее. В том же году художник был арестован, но освобождён через несколько месяцев и продолжал участвовать в групповых выставках до своей смерти.

«Нет никаких доказательств того, что работы Малевича циркулировали на российском или украинском арт-рынке в конце 1920-х и начале 1930-х годов. В собственных записях Малевича ничего не говорится о продаже работ частным лицам после 1917 года», — отмечает Константин Акинша.

Главный аргумент Коэна в защиту подлинности принадлежащих ему картин — мнение Дмитрия Горбачёва, известного киевского искусствоведа, автора книги «Малевич и Украина». По заказу Коэна он изучил три полотна и по их стилю и технике пришёл к выводу, что все три являются «первоклассными образцами» творчества Казимира Малевича.

Но это не первый раз, когда Горбачев признает спорные работы подлинными. Ранее он счел работой Малевича неизвестную ранее «Супрематическую композицию» из частной российской коллекции, но рынок и экспертное сообщество эту атрибуцию не приняли. Позже полотно под названием «Синее, черное, красное», которое Горбачев называет работой Александры Экстер, было снято с экспозиции в венском музее Альбертина из-за серьезных сомнений в его подлинности, писала газета Der Standard.

Горбачев называет себя консультантом аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, но в первом на запрос Би-би-си ответили, что «господин Горбачев не работает и никогда не работал в Sotheby’s как консультант», а во втором не смогли найти информации о сотрудничестве с Горбачевым. Горбачев не ответил на запрос Би-би-си об интервью.

В поддержку своей версии Коэн также представляет результаты технического анализа. Би-би-си изучила отчеты по всем трём картинам, подготовленные парижским Institut d'Art Conservation et Couleur и немецкой лабораторией Элизабет Йегерс и Эрхарда Йогерса. Хотя они датируют пигменты и другие элементы временем жизни Малевича, в них не утверждается, что работы были написаны самим художником.

Более того, отчеты этих двух лабораторий сопровождали картины, которые оказались подделками, показало расследование Би-би-си про коллекцию Леонида Закса. На вопросы ВВС Эрхард Йегерс ответил, что технический анализ не может доказать подлинность картин. Во французской лаборатории заявили, что её отчёты «не являются доказательством подлинности» и что она никогда не выдавала сертификатов подлинности на работы Малевича.

«Вершина айсберга»

Коэн настаивает, что он не собирается продавать принадлежащие ему картины — несмотря на то, что Дмитрий Горбачёв оценивает их в 160—190 млн долларов. Но Би-би-си ознакомилась с перепиской, в которой все три картины, выставленные сейчас в Бухаресте, предлагаются как залог по кредиту.

Коэн отрицает связь с этим предложением и говорит, что не собирается монетизировать картины, потому что «заработал очень много денег на биткойне» и в деньгах не нуждается.

В конце концов, наши вопросы разозлили Коэна, и он сказал, что «сделает так, что [журналисты Би-би-си] исчезнут». Он также угрожал, что взломает нашу переписку.

Когда вокруг картин разгорелся скандал, Национальный музей современного искусства Румынии (MNAC) дистанцировался от них. Куратор выставки Мариана Драгу заявила, что не является экспертом по Малевичу и поэтому не может подтвердить авторство этих картин. Директор MNAC отказался говорить с Би-би-си.

«Включение спорных работ не должно восприниматься как институциональное подтверждение их авторства или подлинности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте музея через полтора месяца после открытия выставки. Сама выставка называется в нём «кураторским экспериментом».

Уже известные спорные картины Малевича и других художников этого периода — «только вершина айсберга», и на международном рынке циркулируют тысячи сомнительных работ, считает Константин Акинша.

Рынок русского и украинского авангарда полон работ, которые «очевидно вызывают вопросы», говорит Рето Барметтлер, консультант по русской живописи аукционного дома Sotheby’s.

«Хорошие работы авангардистов не могут появиться ниоткуда — они должны быть качественными, сопровождаться документально подтверждённым провенансом и в идеале с выставочной историей», — сказал Барметтлер в разговоре с Би-би-си. Он комментировал ситуацию на рынке в целом, а не работы, принадлежащие Коэну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com