В Гродно столкнулись пассажирский автобус и легковушка 1 24.08.2025, 12:05

1,442

Фото: newgrodno.by

Есть пострадавшие.

В Гродно утром в воскресенье, 24 августа, городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает гродненская ГАИ, в результате аварии есть пострадавшие. Их доставили в больницу.

Авария произошла в 7.30 утром 24 августа у центре Гродно. На перекрестке улиц Кирова и Социалистическая автобус столкнулся с автомобилем Kia, которым управляла 40-летняя женщина.

Из-за удара городской общественный транспорт отбросило с проезжей части, затем он врезался в столб.

В результате 65-летнего водителя автобуса и 53-летнюю пассажирку легковушки доставили в медицинское учреждение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com