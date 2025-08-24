закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно столкнулись пассажирский автобус и легковушка

1
  • 24.08.2025, 12:05
  • 1,442
В Гродно столкнулись пассажирский автобус и легковушка
Фото: newgrodno.by

Есть пострадавшие.

В Гродно утром в воскресенье, 24 августа, городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает гродненская ГАИ, в результате аварии есть пострадавшие. Их доставили в больницу.

Авария произошла в 7.30 утром 24 августа у центре Гродно. На перекрестке улиц Кирова и Социалистическая автобус столкнулся с автомобилем Kia, которым управляла 40-летняя женщина.

Из-за удара городской общественный транспорт отбросило с проезжей части, затем он врезался в столб.

В результате 65-летнего водителя автобуса и 53-летнюю пассажирку легковушки доставили в медицинское учреждение.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко