В Гродно столкнулись пассажирский автобус и легковушка

В Гродно столкнулись пассажирский автобус и легковушка1
- 24.08.2025, 12:05
Есть пострадавшие.
В Гродно утром в воскресенье, 24 августа, городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает гродненская ГАИ, в результате аварии есть пострадавшие. Их доставили в больницу.
Авария произошла в 7.30 утром 24 августа у центре Гродно. На перекрестке улиц Кирова и Социалистическая автобус столкнулся с автомобилем Kia, которым управляла 40-летняя женщина.
Из-за удара городской общественный транспорт отбросило с проезжей части, затем он врезался в столб.
В результате 65-летнего водителя автобуса и 53-летнюю пассажирку легковушки доставили в медицинское учреждение.