закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Карпаты засыпало снегом в августе

  • 24.08.2025, 12:25
  • 2,172
Карпаты засыпало снегом в августе

Фотофакт.

Урочище Заросляк возле Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла +2°С.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на горные спасатели Прикарпатья.

По состоянию на 10:30 по минскому времени 24 августа на урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы, выпал первый снег в этом сезоне.

Ветер дует с запада со скоростью 2-8 м/с, а температура воздуха составляет около +2°С.

Кроме снега, наблюдаются осадки в виде дождя и града.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко