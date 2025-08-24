Карпаты засыпало снегом в августе
- 24.08.2025, 12:25
- 2,172
Фотофакт.
Урочище Заросляк возле Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла +2°С.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на горные спасатели Прикарпатья.
По состоянию на 10:30 по минскому времени 24 августа на урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы, выпал первый снег в этом сезоне.
Ветер дует с запада со скоростью 2-8 м/с, а температура воздуха составляет около +2°С.
Кроме снега, наблюдаются осадки в виде дождя и града.