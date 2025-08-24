Карпаты засыпало снегом в августе 24.08.2025, 12:25

2,172

Фотофакт.

Урочище Заросляк возле Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла +2°С.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на горные спасатели Прикарпатья.

По состоянию на 10:30 по минскому времени 24 августа на урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы, выпал первый снег в этом сезоне.

Ветер дует с запада со скоростью 2-8 м/с, а температура воздуха составляет около +2°С.

Кроме снега, наблюдаются осадки в виде дождя и града.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com