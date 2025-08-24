Кэллог прибыл в Украину и участвует в торжествах ко Дню Независимости

Кэллог прибыл в Украину и участвует в торжествах ко Дню Независимости2
- 24.08.2025, 12:54
Спецпредставитель президента США пробудет в стране до завтра.
В воскресенье, 24 августа, спецспредставитель США Кит Келлог прибыл в Украину и уже участвует в торжествах ко Дню Независимости.
Трансляцию ведет Офис президента Украины.
Источники «Суспільне» подтвердили, что Келлог останется в Украине до завтра, 25 августа, и посетит молитвенный завтрак.
Других деталей не сообщается.
Визит Келлога происходит на фоне активных обсуждений между США, Украиной и Европой относительно гарантий безопасности для Украины.
Это не первый визит Келлога в Украину: в прошлом месяце он уже находился в Киеве. Тогда, по словам источников, обстановка в столице была более спокойной, а российские обстрелы происходили реже. Сейчас угроза дронов над большинством территории Украины отсутствует, за исключением Донецкой и Днепропетровской областей.