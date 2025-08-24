В Беларуси началось «дело нефтехимиков» 24.08.2025, 13:09

Против трех менеджеров госпредприятий возбуждено уголовное дело за взятки.

Об очередном уголовном деле, «касающемуся системной деловой коррупции», сообщает ведомственное издание Министерства внутренних дел «На страже», заметил «Позiрк».

Отмечается, что фигурантами дела являются «трое должностных лиц заводов».

«За взятку от руководителя фирмы они обеспечивали коммерсанту выигрыш в закупках, составляя техзадания таким образом, чтобы те детально соответствовали характеристикам поставляемого последним на предприятия оборудования», — говорится в публикации.

О каких предприятиях речь, не сообщается, однако из материала следует, что заводы представляют нефтехимическую промышленность.

«Нефтехимия — одна из важнейших отраслей экономики страны, в том числе в стратегических масштабах. Поэтому обеспечение в этих процессах порядка и законности крайне актуально, тем более в современных реалиях. Ответственность сотрудников предприятий огромная, учитывая значимость производимой ими продукции на мировых рынках», — заявляет издание.

Подчеркивается, что задействованное на таких предприятиях оборудование является дорогостоящим, поэтому «отрасль привлекает и нечистых на руку дельцов, которые пытаются нажиться, используя в своих интересах в том числе западные санкции — закрытые европейские рынки». В связи с этим «все необходимое для эффективной деятельности предприятий поступает из других регионов», «ценовая категория в таких ситуациях понижается, что вполне логично, но в данном случае было наоборот».

Возвращаясь к сути уголовного дела, ведомственное СМИ отмечает, что сотрудники МВД при анализе закупок предприятий обратили внимание на «чрезмерно завышенные ценовые показатели поставок». «Например, оборудование, стоящее около пяти-шести тысяч долларов за единицу, поступало на заводы по ценам от 15 тыс. долларов, иногда доходя до 25 тыс. Порой накрутка достигала 300%», — уточняется в статье.

«Установили аффилированных лиц, участвующих в тендерах заводов для того, чтобы заявленными характеристиками своего товара выделить в лучшую сторону продукцию, предлагаемую основным продавцом, который сам и привлекал их для участия в закупках. В тендере, как правило, задействовалось две-три таких организации», — заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Олег Реут.

По его словам, аффилированные лица в своих заявках «заранее указывали не соответствующие техзаданиям заводов характеристики, например, прописывая какую-либо функцию с завышением или занижением возможностей, увеличивая цену и так далее». В итоге побеждала «именно та фирма, которая и планировалась изначально». Кстати, часть подобных фиктивных участников была создана непосредственно фигурантом.

Подчеркивается, что осуществлявшая поставки компания «не являлась производителем оборудования», в связи с чем ее представителя «можно назвать обычным перекупщиком, посредником, реализующим товар в несколько раз дороже адекватной рыночной цены, при этом незаконно наживающимся за государственный счет».

Сообщается, что сотрудники МВД также выявили «близкую связь между фигурантами».

Встречи проходили «в кабинетах производственников, в курилках предприятий, на улице».

«Одна из взяток была вручена в здании завода, практически на рабочем месте должностного лица, а другая уже при помощи посредника — родственника одного из представителей госпредприятий. Тут фигуранты пытались заметать следы — после проведения тендера взятка „отлеживалась“ примерно месяц. Потом коммерсант передавал деньги посреднику, который хранил их у себя около двух недель и только затем отдавал адресатам», — отмечается в публикации.

