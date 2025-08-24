закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 13:27
FP: Сколько мирных соглашений на счету у Трампа?

  • 24.08.2025, 13:12
FP: Сколько мирных соглашений на счету у Трампа?
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президент США утверждает, что завершил «шесть или даже семь войн».

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что завершил шесть войн, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org). Вот о каких конфликтах идет речь:

Индия и Пакистан — Трамп заявил, что США посредничали в прекращении огня, однако Индия отрицает его роль, утверждая, что урегулирование достигнуто напрямую с Пакистаном.

Руанда и Конго — США помогли в заключении предварительного соглашения, но перемирие сорвалось.

Камбоджа и Таиланд — прекращение огня произошло в июле, но главную роль сыграла Малайзия.

Армения и Азербайджан — наибольший успех. Было подписано соглашение о спорном Зангезурском коридоре, переименованном в «Маршрут Трампа».

Израиль и Иран — объявлено перемирие после 12-дневного конфликта и ударов США по ядерным объектам, но проблемы не решены.

Кроме того, Трамп приписывает себе «мир» между Египтом и Эфиопией и нормализацию отношений Сербии и Косово, хотя конфликта там не было.

Тем временем Израиль готовит наступление на Газу, а США усиливают давление на Венесуэлу, направляя к ее берегам три эсминца и 4 тысячи военнослужащих.

Зеленский после визита в Вашингтон заявил, что США готовы участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины, однако Москва продолжает требовать уступок и наносит массированные удары по украинским городам.

