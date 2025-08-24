закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 13:27
Пассажиры рейса Belavia из Баку в Минск сообщают о задержке вылета

  • 24.08.2025, 13:14
Пассажиры рейса Belavia из Баку в Минск сообщают о задержке вылета
Фото: Charter97.org

Вылет должен был состояться в 04:45.

Читатели onliner.by рассказали, что с ночи ожидают вылета рейса B2-740 авиакомпании Belavia из аэропорта Баку в Минск. Согласно расписанию, вылет должен был состояться 24 августа в 04:45.

По словам пассажиров, их посадили в самолет, но борт оставался на земле около двух часов.

— Нас посадили в самолет, продержали там два часа без кондиционера и вентиляции, после чего вывели всех назад. Сказали, что турбина второго двигателя не работает.

По словам собеседника, один двигатель специалисты попытались отремонтировать на месте, а для второго выслали бригаду из Минска. При этом часть пассажиров осталась в аэропорту, другие начали снимать багаж и уезжать в отели.

— Мы с семьей решили сняться с рейса и полетим домой через пару дней.

С чем была связана задержка рейса, пока не известно.

