Лукашенко цинично пожелал Украине «мирного неба»

В поздравлении — ни слова о войне.

Лукашенко выдал циничное поздравление для Украины в День Независимости.

В поздравлении, опубликованном пресс-службой диктатора, он заявил, что назначением белорусского и украинского народов — «жить рядом в мире и согласии». Он убеждает, что Беларусь «и дальше остается открытой для украинцев».

«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой. Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями», — заявил Лукашенко.

Кроме того, диктатор цинично пожелал Украине «мирного неба». В то же время в поздравлении он не упомянул о войне, которую Россия развязала против Украины, в том числе при поддержке Беларуси.

Отметим, что 20 августа с территории Беларуси в Украину залетела ракета.

