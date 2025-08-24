Лукашенко цинично пожелал Украине «мирного неба»22
- 24.08.2025, 13:28
В поздравлении — ни слова о войне.
Лукашенко выдал циничное поздравление для Украины в День Независимости.
В поздравлении, опубликованном пресс-службой диктатора, он заявил, что назначением белорусского и украинского народов — «жить рядом в мире и согласии». Он убеждает, что Беларусь «и дальше остается открытой для украинцев».
«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой. Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями», — заявил Лукашенко.
Кроме того, диктатор цинично пожелал Украине «мирного неба». В то же время в поздравлении он не упомянул о войне, которую Россия развязала против Украины, в том числе при поддержке Беларуси.
Отметим, что 20 августа с территории Беларуси в Украину залетела ракета.