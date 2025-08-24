У сборной Беларуси четвертая медаль на чемпионате мира по гребле 1 24.08.2025, 13:57

Борьба была острой.

В Милане (Италия) завершается главный старт сезона у мастеров малого весла, как иначе называют байдарочников и каноистов.

Представители сборной Беларуси в утренней сессии финалов завоевали одну награду. Ее принес женский квартет каноисток на дистанции 500 метров. Его составили Виктория Нестеренко, Ангелина Бардановская, Ольга Климова и Елизавета Примак.

Эти девушки финишировали в решающем заезде на полутысяче на второй позиции. Они чуть более секунды уступили чемпионкам из Испании. А вот борьба за серебро была очень острой. Белоруски лишь на последних метрах превзошли конкуренток из Китая. Два экипажа разделили лишь две сотых секунды.

Это четвертая медаль сборной на нынешнем мировом первенстве. У нее в активе теперь по два серебра и две бронзы.

