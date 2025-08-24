ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском

ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском6
- 24.08.2025, 14:07
В Z-каналах царит паника.
Положение оккупационной армии РФ на Покровском направлении ухудшается. Силы обороны Украины прорвались в населенный пункт Мирное, оказавшись в тылу российских подразделений. Теперь среди Z-военкоров и пропагандистов началась волна критики и взаимных обвинений в провале обороны.
«Диалог» разбирался в деталях.
По словам российского пропагандиста Романова, именно ошибки командования 5-й отдельной мотострелковой бригады привели к тому, что ВСУ ворвались в Мирное.
«Командование 5-й бригады рапортовало о взятии Новоэкономического, но фактически не удерживало эти позиции. В результате противник смог пройти в Мирное. Теперь идут бои в тылу, есть риски потери логистики и окружения других частей», — паникует Z-военкор.
Еще жестче высказался другой пропагандист Филатов. По его словам, ложные отчеты стали нормой, это стоит для российской армии очень больших потерь.
«Новоэкономическое на карте ищите сами. Якобы его освободили, а оттуда украинцы пришли в Мирное. Просто они не знали, что это место уже «зачищено», — написал Филатов.
Тем временем в Сеть попало видео с этого участка фронта, где двое российских оккупантов откровенно рассказали о положении.
«Мы попали с другом в очень тяжелую ситуацию. Из группы нас осталось двое. Выходим на связь с командиром, просим разрешить отход. Он отказал и пригрозил, что «обнулит» нас сам. Мы решили выключить радейку, выбросить оружие и попытаться сдаться. Мы живые! У нас нет другого выхода, кроме как сдаться», — заявил оккупант.
Силы обороны Украины пока информацию не комментируют. Однако, судя по панике кремлевских пропагандистов, ситуация там для оккупантов быстро усложняется.