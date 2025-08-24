Минобразования Беларуси закрыло беспрепятственный доступ родителей в школу 3 24.08.2025, 14:18

2,402

Новые правила уже вступили в силу.

Министерство образования Беларуси официально лишило родителей и других законных представителей белорусских школьников беспрепятственного доступа в учреждение образования, в котором учатся их дети. Теперь чтобы попасть в здание школы на входе придётся в обязательном порядке зарегистрироваться, заметил сайт Telegraf.

Новые правила для законных представителей белорусских школьников ведомство прописало в своём постановлении №136 от 1 августа 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом портале 23 августа. Этот документ изменил постановление Министерства образования от 3 августа 2022 г. № 227 «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися».

По сути, министерство узаконило практику, ранее внедрённую во многих учебных заведениях после того, как повсеместно в школах был введён пропускной режим — ученики, педагоги и сотрудники учебного заведения в большинстве школ могут зайти в здание лишь по электронному пропуску.

Однако, в предыдущей версии правил безопасности в школах родителям (равно как и самим ученикам и работникам школы) гарантировался «беспрепятственный допуск в здание в установленное графиком работы учреждения общего среднего образования время». Теперь же этот пункт правил звучит иначе:

«Законные представители обучающихся, посетители допускаются в здание учреждения общего среднего образования в установленное графиком работы учреждения общего среднего образования время при предъявлении документа, удостоверяющего личность, регистрации данных сторожем (работником охраны) в журнале регистрации с указанием цели посещения».

Таким образом, теперь родителям белорусских школьников следует иметь при себе паспорт, водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность, чтобы попасть в школу — без него пройти в здание теперь нельзя официально.

