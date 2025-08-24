Норвегия и Германия купят две системы ПВО Patriot для Украины

Норвегия и Германия купят две системы ПВО Patriot для Украины1
- 24.08.2025, 14:25
США дали добро на закупку.
Норвегия совместно с Германией закупит и поставит в Украину системы ПВО Patriot и радарные комплексы. Об этом сообщает правительство Норвегии, уточняя, что речь идет о совместной закупке двух противовоздушных комплексов, пишет The Moscow Times.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере заявил, что Осло выделяет около 7 миллиардов норвежских крон (примерно 695,7 млн долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.
«Совместно с Германией мы обеспечим поставку мощных систем ПВО, чтобы помочь Украине защищать территории и гражданское население от российских воздушных атак», — подчеркнул он. В настоящее время комплексы находятся в Германии и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки. США подтвердили, что компенсируют переданные системы, а Норвегия обеспечит финансовую поддержку при их замене, говорится в заявлении норвежского кабмина.
Помимо этого, Осло примет участие в приобретении для Киева радаров ПВО немецкого производства Hensoldt и систем ПВО от компании Kongsberg. «Сейчас мы объединяем усилия с Германией, чтобы еще больше усилить оборону (Украины. — прим)», — отметил министр обороны Норвегии Туре Сандвик.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем Patriot за счет союзников по НАТО.