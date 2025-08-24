«Купаловцы» покажут спектакль по роману Бахаревича «Собаки Европы»
- 24.08.2025, 14:37
Показ пройдет в Варшаве.
Театральная труппа «Купаловцы» покажет спектакль «Гуси-люди-лебеди» по одной из частей романа Альгерда Бахаревича «Собаки Европы».
Показ пройдет 2–3 сентября в Варшаве.
Организаторы назвали сайту Charter97.org три причины, почему стоит посетить спектакль:
— Первая — это самая нашумевшая постановка по роману Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». Вторая — самый многочисленный спектакль по количеству «Купаловцев» на сцене. Третье — это море искренности, улыбок сквозь слезы, песен и надежд.
Спектакль пройдет 2 и 3 сентября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.
Билеты можно купить по ссылке.