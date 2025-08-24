закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Купаловцы» покажут спектакль по роману Бахаревича «Собаки Европы»

  • 24.08.2025, 14:37
«Купаловцы» покажут спектакль по роману Бахаревича «Собаки Европы»

Показ пройдет в Варшаве.

Театральная труппа «Купаловцы» покажет спектакль «Гуси-люди-лебеди» по одной из частей романа Альгерда Бахаревича «Собаки Европы».

Показ пройдет 2–3 сентября в Варшаве.

Организаторы назвали сайту Charter97.org три причины, почему стоит посетить спектакль:

— Первая — это самая нашумевшая постановка по роману Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». Вторая — самый многочисленный спектакль по количеству «Купаловцев» на сцене. Третье — это море искренности, улыбок сквозь слезы, песен и надежд.

Спектакль пройдет 2 и 3 сентября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.

Билеты можно купить по ссылке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко