«Купаловцы» покажут спектакль по роману Бахаревича «Собаки Европы» 24.08.2025, 14:37

Показ пройдет в Варшаве.

Театральная труппа «Купаловцы» покажет спектакль «Гуси-люди-лебеди» по одной из частей романа Альгерда Бахаревича «Собаки Европы».

Показ пройдет 2–3 сентября в Варшаве.

Организаторы назвали сайту Charter97.org три причины, почему стоит посетить спектакль:

— Первая — это самая нашумевшая постановка по роману Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». Вторая — самый многочисленный спектакль по количеству «Купаловцев» на сцене. Третье — это море искренности, улыбок сквозь слезы, песен и надежд.

Спектакль пройдет 2 и 3 сентября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.

Билеты можно купить по ссылке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com