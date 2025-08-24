Брокколи и капуста защищают кишечник человека
- 24.08.2025, 15:01
Почему стоить добавить в рацион эти овощи.
Ученые из Второй клинической медицинской школы Университета национальностей Внутренней Монголии проанализировали 17 научных работ с участием 639 539 человек — из них у 97 595 был рак. Исследование было опубликовано в журнале BMC Gastroenterology, пишет techinsider.
Оказалось, что те, кто ел много крестоцветных овощей, имели на 20% меньший риск заболеть раком кишечника. Причем было достаточно всего 20-40 граммов в день.
К крестоцветным овощам относятся:
брокколи;
брюссельская капуста;
цветная капуста;
белокачанная капуста;
редис;
руккола.
Почему именно эти овощи
В крестоцветных овощах содержатся глюкозинолаты — вещества, которые при пережевывании превращаются в сульфорафан. Он же полезен своими свойствами:
Обезвреживает канцерогены — блокирует ферменты, которые активируют вредные вещества.
Убивает раковые клетки — запускает их самоуничтожение.
Блокирует кровоснабжение опухолей — не дает им расти.
Останавливает деление клеток.
Причем есть овощи можно в любом виде: тушеные, на пару, свежие. Однако жарка разрушает небольшую часть полезных веществ.
Что еще снижает риск рака кишечника
Крестоцветные овощи не единственные защитники организма. Доказано, что также помогают продукты с большим содержанием клетчатки — фрукты и цельнозерновые — и кальция — молочные продукты. Также физическая активность около 30 минут в день. А вот красное мясо, особенно переработанное, лишь повышает риск.іца ў СБУ.