24 августа 2025, воскресенье, 15:10
Брокколи и капуста защищают кишечник человека

  • 24.08.2025, 15:01
Брокколи и капуста защищают кишечник человека

Почему стоить добавить в рацион эти овощи.

Ученые из Второй клинической медицинской школы Университета национальностей Внутренней Монголии проанализировали 17 научных работ с участием 639 539 человек — из них у 97 595 был рак. Исследование было опубликовано в журнале BMC Gastroenterology, пишет techinsider.

Оказалось, что те, кто ел много крестоцветных овощей, имели на 20% меньший риск заболеть раком кишечника. Причем было достаточно всего 20-40 граммов в день.

К крестоцветным овощам относятся:

брокколи;

брюссельская капуста;

цветная капуста;

белокачанная капуста;

редис;

руккола.

Почему именно эти овощи

В крестоцветных овощах содержатся глюкозинолаты — вещества, которые при пережевывании превращаются в сульфорафан. Он же полезен своими свойствами:

Обезвреживает канцерогены — блокирует ферменты, которые активируют вредные вещества.

Убивает раковые клетки — запускает их самоуничтожение.

Блокирует кровоснабжение опухолей — не дает им расти.

Останавливает деление клеток.

Причем есть овощи можно в любом виде: тушеные, на пару, свежие. Однако жарка разрушает небольшую часть полезных веществ.

Что еще снижает риск рака кишечника

Крестоцветные овощи не единственные защитники организма. Доказано, что также помогают продукты с большим содержанием клетчатки — фрукты и цельнозерновые — и кальция — молочные продукты. Также физическая активность около 30 минут в день. А вот красное мясо, особенно переработанное, лишь повышает риск.іца ў СБУ.

