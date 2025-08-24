Зеленский наградил Келлога и духовника Трампа орденами 8 24.08.2025, 15:09

1,398

Также награду получил министр обороны Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога орденом «За заслуги» І степени, пишет New Voice.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости Зеленский наградил Келлога орденом князя Ярослава Мудрого І степени за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенной Украины, популяризацию Украины за рубежом.

Также орденом «За заслуги» III степени награжден американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого СМИ называют личным духовным советником Трампа.

Орден «За заслуги» I степени получил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

