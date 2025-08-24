СВР Украины рассказала, зачем президент Ирана приезжал к Лукашенко

СВР Украины рассказала, зачем президент Ирана приезжал к Лукашенко2
24.08.2025
Белорусский режим поможет восстановить ПВО.
Лукашенко встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Формально переговоры, которые прошли 20 августа, касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования, а также координации в многосторонних организациях – от ЕАЭС и ШОС до БРИКС и ООН.
Однако реальная повестка отличалась от официальных заявлений, сообщает Служба внешней разведки Украины:
— Для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьёзно повреждённых во время недавней войны с Израилем. Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана.
Дополнительно Тегеран заинтересован в решении острого дефицита сельскохозяйственной техники. Для Минска это означает перспективу участия в проектах, выходящих далеко за рамки официально озвученных тем. Иран планирует использовать Беларусь как ещё один канал для доступа к товарам, находящимся под санкциями.