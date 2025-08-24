Украина ввела санкции против минской компании «ДМТ Трейдинг» и восьми белорусов

Украина ввела санкции против минской компании «ДМТ Трейдинг» и восьми белорусов1
- 24.08.2025, 15:40
- 1,904
В том числе родственников преступников Карпенкова и Балабы.
Украина присоединилась к санкциям Канады, введенным в этом году в отношении 139 физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию. Соответствующий указ 23 августа подписал украинский президент Владимир Зеленский.
- Речь идет о 74 физических и 65 юридических лицах, причастных к промышленной и энергетической отраслям РФ, российскому ВПК, пропаганде российских нарративов за рубежом, информационных операций против Украины, а также о представителях органов государственной власти России и силовых структур Беларуси, — отмечается на сайте Зеленского.
Подчеркивается, что эти санкции «также уже частично синхронизированы у европейских партнеров».
«Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров», — говорится в релизе.
В приложениях к документу указано, что санкции введены в отношении граждан Беларуси Ольги Маршалович, Артема Балабы, Максима Балабы, Ирины Карпенковой, Игоря Карпенкова, Владислава Павленко, Владимира Чудакова, Анатолия Савенка, а также минской компании «ДМТ Трейдинг».