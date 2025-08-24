На выезд из Беларуси в Польшу по-прежнему стоят тысячи машин
- 24.08.2025, 15:57
Огромные очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, пик которых пришелся на минувшие выходные, незначительно спали.
Тем не менее на границе с Польшей по-прежнему находится более 4,5 тысячи легковых автомобилей. Общее число машин, ожидающих выезда в ЕС из нашей страны, приближается к пяти тысячам. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета, пишет «Зеркало».
По состоянию на 14.00 24 августа ситуация на границах выглядит следующим образом. Самым загруженным направлением остается польское. В единственном работающем для легковых авто пункте пропуска «Брест» («Тересполь») выезда ожидают 4575 легковых автомобилей. Это немного меньше, чем в предыдущие дни. К примеру, 20 августа в очереди находилось 4770 машин.
Также на этом переходе в очереди стоят 65 автобусов. Ситуация для них тоже улучшилась: еще сутками ранее здесь было 116 автобусов, а 19 августа — 157.
На границе со странами Балтии очереди также сохраняются, хотя и несопоставимы с польским направлением. На выезд в Литву ситуация для такая:
- «Каменный Лог» («Мядининкай») — 230 авто;
- «Бенякони» («Шальчининкай») — 200 авто.
В Латвию через пункт пропуска «Григоровщина» («Патерниеки») пытается выехать 70 машин.
Автобусных очередей на литовском и латвийском направлениях, по данным ГПК, нет.