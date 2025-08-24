Конец войны в Украине становится все ближе

Конец войны в Украине становится все ближе2
Последние дипломатические старания усилили фокус на окончании войны.
Президент США Дональд Трамп провел серию встреч с Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, обсуждая ключевые вопросы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Обсуждались территориальные споры, похищенные украинские дети, гарантии безопасности и перемирие. Несмотря на дипломатические жесты, Путин отказался от прекращения огня и продолжает настаивать на своих требованиях, включая признание захваченных территорий.
После встречи на Аляске Путин получил определенные дипломатические выгоды — ослабление давления США и отказ Трампа от угроз жестких санкций, но не сделал встречных шагов. Переговоры с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне прошли более конструктивно: стороны поддержали идею трехстороннего саммита с участием Путина.
Аналитики считают, что условия для изменения позиции Кремля могут сложиться к концу года — при падении доходов и истощении военных ресурсов. Для этого Западу необходимо гарантировать Украине бесперебойные поставки вооружений и усилить экономическое давление.
По данным НАТО, подготовлен пакет помощи на $90 млрд для закупки американских вооружений, включая дальнобойные системы и усиление ПВО. Одновременно российская экономика сталкивается с ростом инфляции (почти 9%), высокими ставками (18%) и дефицитом рабочей силы.
Эксперты считают, что перемирие возможно не благодаря переговорам, а под давлением экономических и военных факторов — вероятно, к концу 2025 года.