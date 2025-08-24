закрыть
24 августа 2025, воскресенье
«Невозможно ни спать, ни завтракать»

  • 24.08.2025, 16:21
«Невозможно ни спать, ни завтракать»
Фото: «Минск-Новости»

Минчан возмутило поведение соседа.

Житель дома на минской улице Гурского пожаловался на систематическое выбрасывание мусора с верхних этажей. По его словам, зловонные пакеты регулярно появляются на газоне возле подъезда.

«Невозможно ни спать, ни завтракать: запах стоит ужасный. А ночью я лично видел, как пакет полетел сверху», — рассказал Михаил. Его квартира находится на первом этаже, и окна выходят прямо на место приземления отходов.

В ситуации разбирались журналисты агентства «Минск-Новости». Комментарий дал участковый инспектор Московского РУВД, лейтенант милиции Владислав Костюкович. По его словам, выбрасывание мусора из окна нарушает правила пользования жилыми помещениями и может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Жильцам советуют фиксировать нарушение: фотографировать сам мусор и фасад дома, где могли находиться нарушители (например, по включенному свету или открытому окну), после чего сообщить об инциденте в милицию.

За выбрасывание мусора из окна может быть наложен штраф до 20 базовых величин (в августе 2025 года — до 840 рублей), а при регулярных нарушениях уже наступает ответственность по статье «Мелкое хулиганство». В этом случае возможен штраф до 30 базовых, общественные работы или административный арест. Важно: к ответственности привлекаются лица с 14 лет.

Если же пакет причинит вред человеку или имуществу (например, повредит автомобиль), действия могут расцениваться как уголовно наказуемые.

