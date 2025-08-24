Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня

Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня6
- 24.08.2025, 16:23
Будут «масштабные переговоры».
Хозяин Кремля Владимир Путин отправится в Китай. Визит будет длится 4 дня и состоится уже на следующей неделе, сообщают российские СМИ.
Согласно слов прокремлевского «журналиста» Павла Зарубина, в Китае запланированы масштабные переговоры. На какую тему - неясно.
Также сообщается, что Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в Тяньцзине и как известно, будет длится с 31 августа по 1 сентября.