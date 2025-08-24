закрыть
Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня

  • 24.08.2025, 16:23
  • 1,538
Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня

Будут «масштабные переговоры».

Хозяин Кремля Владимир Путин отправится в Китай. Визит будет длится 4 дня и состоится уже на следующей неделе, сообщают российские СМИ.

Согласно слов прокремлевского «журналиста» Павла Зарубина, в Китае запланированы масштабные переговоры. На какую тему - неясно.

Также сообщается, что Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в Тяньцзине и как известно, будет длится с 31 августа по 1 сентября.

