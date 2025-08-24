Зеленский жестко отверг «гарантии безопасности» от РФ 5 24.08.2025, 17:16

3,214

Будут лишь те страны, которым доверяет Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «гарантий безопасности» от России. Он подчеркнул, что гарантами должны быть те страны, которым доверяет украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как известно, сейчас Украина, США и европейские партнеры разрабатывают гарантии безопасности, которые станут предохранителем, если РФ снова задумается нападать на Украину. В то же время из Москвы звучали заявления, что РФ тоже должна быть гарантом.

В связи с этим у Зеленского спросили, какими должны быть гарантии безопасности, какими должны быть гарантии от России. Однако президент Украины отметил, что страна уже имела опыт с «Будапештским меморандумом», когда РФ тоже была гарантом, однако нарушила свои обещания и начала войну.

- Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем, - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что гарантами должен стать круг тех стран, которым доверяет народ Украины. Именно те страны, которые с самого начала полномасштабной войны украинцам помогают.

- Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию. Страны которые давали оружие. Страны которые обеспечивали гуманитарной поддержкой. Страны которые усиливали нас в моменты блэкатов энергетически. Страны которые помогают вернуть нам детей, людей из плена. То есть много вещей. И безусловно номер один - страны, которые способны защитить Украину, - говорит глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что должна быть защита в небе, на море, и на земле. В то же время президент Украины отметил, что часть гарантий безопасности должна на себя взять сильная украинская армия.

- Рано об этом говорить (размещение войск на земле - ред.). Сначала будет подготовлена инфраструктура, и безусловно в этой инфраструктуре важную роль занимает украинская армия. То есть частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии, большая украинская армия, отечественное производство, все эти возможности и финансовые возможности также, - резюмировал Зеленский.

