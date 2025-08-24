Тайны Марса: самый длинный каньон в Солнечной системе содержит много воды 24.08.2025, 17:25

Это геологическое чудо все еще хранит множество секретов.

Самой длинной системой каньонов в Солнечной системе является объект под названием Долины Маринера. Эти каньоны простираются вдоль экватора Марса на 4000 км.

Впервые систему каньонов сфотографировал космический аппарат NASA «Маринер-9» в 1972 году. За 19 лет работу на орбите вокруг Марса еще аппарат NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE неоднократно фотографировал Долины Маринера.

Но это геологическое чудо все еще хранит множество секретов, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Ученые из NASA показали новую фотографию восточной стороны каньона Кандор на Марсе, одного из крупнейших каньонов в Долинах Маринера. То, что скрывает этот каньон и другие может изменить представление ученых о древней среде Марса.

Камера HiRISE имеет очень высокое разрешение и позволяет видеть много деталей на поверхности Красной планеты. На новом изображении видны слоистые отложения осадочного материала толщиной в несколько метров. Важно отметить, что эти слои осадочного материала должны датироваться временем после образования самого каньона, поскольку они, по-видимому, были деформированы тектоническими движениями.

Фото: NASA

Но на Марсе нет тектонических движений плит, как на Земле. Вместо этого кора Красной планеты похожа на одну гигантскую плиту. Но разломы и трещины продолжают образовываться в марсианской коре по мере ее охлаждения. Ученые считают, что Долины Маринера, включая каньон Кандор, образовались в результате вулканической активности, а оползни и эрозия впоследствии придали им нынешний вид.

Четыре года назад ученые сообщили о том, что орбитальный аппарат Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter обнаружил воду под поверхностью каньона Кандор. Ученые считают, что до 40% материала под поверхностью в Долинах Маринера может представлять собой водяной лед. Таким образом этот регион на Марсе может быть похож на зоны вечной мерзлоты на Земле на Аляске, в Канаде, Гренландии и Сибири, где водяной лед постоянно сохраняется под сухой почвой из-за низких температур.

Фото: NASA

Исследовать каньон Кандор с помощью марсоходов будет сложно из-за особенностей ландшафта. Но ученые предлагают отправить туда специальные вездеходы и летательные аппараты, которые могли бы раскрыть секреты как этого, так и других каньонов в Долинах Маринера.

