«Врачи вытаскивают Лукашенко из последних сил» 5 24.08.2025, 17:36

У диктатора целый букет серьезных заболеваний.

Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

В комментариях читатели сайта Charter97.org отреагировали на информацию о здоровье диктатора. Приводим некоторые из них:

«Все будут помнить его главное преступление против человечества - в сговоре с Путиным отправил громадное количество танков для захвата Киева, и уничтожения Украины».

«Хорошо, что у выродка Лукашенко целый букет серьезных болезней».

«Порядочный человек давно бы умер, а эту скотину врачи вылизывают».

«На концерте Кобзона уже приготовили место - в проходе на табуретке».

«Нам не важно, чем он болен

Важен только результат.

Весь народ будет доволен,

Если завтра сдохнет гад!».

«Эту падаль только на осину!»

«Похоже, что врачи его вытаскивают из последних сил».

