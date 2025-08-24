закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-президент США: Россияне признали, что Украина сохранит территориальную целостность

4
  • 24.08.2025, 17:42
  • 2,902
Вице-президент США: Россияне признали, что Украина сохранит территориальную целостность
Джей Ди Вэнс

Тем не менее Вэнс заявил, что Россия не хочет перемирия.

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press (перевод - «Униан»).

- Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны, - сказал он.

По словам Вэнса, россияне уже признали, что не смогут установить «марионеточный режим» в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.

- Они действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны, - подчеркнул вице-президент США.

Тем не менее Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что на это есть несколько причин.

- Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад, - заверил вице-президент США.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко