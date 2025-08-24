Вице-президент США: Россияне признали, что Украина сохранит территориальную целостность

Вице-президент США: Россияне признали, что Украина сохранит территориальную целостность4
Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press (перевод - «Униан»).
- Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны, - сказал он.
По словам Вэнса, россияне уже признали, что не смогут установить «марионеточный режим» в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.
- Они действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны, - подчеркнул вице-президент США.
Тем не менее Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что на это есть несколько причин.
- Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад, - заверил вице-президент США.