Вице-президент США: Россияне признали, что Украина сохранит территориальную целостность 4 24.08.2025, 17:42

2,902

Джей Ди Вэнс

Тем не менее Вэнс заявил, что Россия не хочет перемирия.

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press (перевод - «Униан»).

- Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны, - сказал он.

По словам Вэнса, россияне уже признали, что не смогут установить «марионеточный режим» в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.

- Они действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны, - подчеркнул вице-президент США.

Тем не менее Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что на это есть несколько причин.

- Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад, - заверил вице-президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com