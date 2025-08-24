Что почем на минской Комаровке в конце лета? 2 24.08.2025, 17:51

На рынке можно найти горный инжир, тибетскую малину и местные подосиновики.

Дары леса, далеких гор и белорусских огородов — на минской Комаровке в конце лета самый щедрый ассортимент. «Минск-Новости» узнали, почем редкий инжир из горных районов Узбекистана, какие томаты лучшего всего подходят для маринадов и почему сезон мандаринов уже наступил.

Главный столичный рынок встречает гостей ароматом малины. Ягодка к ягодке — стоит в среднем 13,90–16 рублей за килограмм. Самая отборная — и 20 рублей, и даже 45. Стаканчики по 0,5 литра отдают за 8 рублей: что классическую, что более сладкую желтую. Огромная тибетская (ежемалина) — по 10 рублей за тот же объем. Полезный, хоть и терпкий и на любителя кизил — по 8.

Рядом «горят» россыпи облепихи — литр стоит 20 рублей. Постепенно входит в раж брусника (притом, что многие ягодники все еще цветут, а значит, ждем пика сезона). Стоит ягода в среднем 13,90–14,90 за кило, но точечно можно найти и по 20.

Не сдает позиций клубника: за яркую «огородницу» просят от 7 до 30 рублей.

Полезную садовую голубику отдают от 15 до 25 рублей за кило.

Самые крупные представители ягодного семейства идут по самым приятным ценам: арбуз от 1,5 рубля за килограмм, дыня — от 2,5.

Активно занимает место под солнцем виноград. Узбекские сорта чуть дешевле: тот же «Ризамат» можно найти за 6,90, а «Мерседес» (огромный иссиня-черный) — за 9,90. Грозди из Турции чуть выше по цене: сладкий кишмиш нахожу за 12,90.

Ну а огромный китайский — тот, что ярко-зеленый и размером с некрупную сливу — всех дороже: кило в районе 30 рублей.

Кстати, о сливах: этих красоток — на любой вкус и цвет. Диапазон цен от 3,99 до 20 рублей. Средний чек варьируется в районе 5,90–6,90 — как за сливу, так и за чернослив. По верхней границе — ягода из солнечной Испании, она огромная.

— Очень сладкая и сочная, а косточка — крохотная совсем, — отмечает покупатель Наталья. — Искренне советую попробовать мандарины. Это свежий урожай из ЮАР. Он — самый сок, вкуснее, чем зимой. Признаюсь, связка «цитрусы — зима — Новый год» — скорее дань традициям и, хоть и приятное, но клише. На мой вкус и опыт, все самое спелое, сочное и аппетитное зреет сейчас: на исходе лета — в начале осени. Самые роскошные — нектарины, причем рекомендую инжирные. А персики какие изумительные!

Для справки: нектарины нынче от 12,90 рубля за кило, персики — от 4. Все еще есть абрикосы, причем от 4,90 за кило. По верхней границе могут стоить и 19,90. Речь о горной ягодке: мельче привычной, но на вкус — чистый мед!

Равно как и инжир — тоже из горных районов Узбекистана. Стоит 4 рубля штучка, отличается салатовой кожурой и карамельным цветом в разрезе. Классический фиолетовый чуть дороже — от 6 рублей.

Даже если потеряетесь в этом фруктово-ягодном безумии, найдите силы дойти до яблок и груш. Там сейчас не меньшее изобилие. А уж запах — с тем самым малиновым ароматом спорит. Яблоки торгуют от 3,99 рубля за кило, груши — от 4,90.

Закончили со сладким, идем за сытным. В первую очередь, огурчики от приятных 2,99 рубля до скептических 15 за кило. Средний чек на колючий и хрустящий овощ в диапазоне 4–5 рублей.

Рядом рассыпались в строго выверенном калейдоскопе томаты: цены от 1,5 до 15 рублей. Розовые, красные, малиновые, желтые, оранжевые, черные — палитра широка, и вкусовая в том числе.

— Для маринадов и вяления советую сорт «Пальчики», он у меня по 2,7 рубля, — рассказала продавец Валентина. — Плоды плотные и не трескаются. В салаты (да и просто вприкуску с ломтем черного хлебушка) — сорт «Парадайз». Он шикарный, розовый, с зеленой семечкой и очень сладкий (по 7 рублей). А еще желтый «Маматара». Маленькие розовые хороши в маринады и вялить.

Отправляюсь за кабачками — настало их время, особенно с ценником от 0,99 рубля/кило. Такой же чек на старте и у картофеля, а верхняя граница — 4,5 рубля.

— Берите сорт «Королева Анна» — универсальный, а вот «Скарб» хорош для варки — рассыпчатый, в нем больше крахмала, — отметила продавец. — Если в запекание — то сорт «Уладар» и «Адретта» — не будет рассыпаться в процессе, а на драниках порадует хрустящей корочкой даже при минимальном количестве масла на сковороде.

Пожалуй, стоит захватить свежей зелени, и домой готовить: от таких вкусных рассказов слюнки текут. «Растения», кстати, от 0,99 рубля до 15 рублей.

Примечаю лисички — в среднем по 13–15 рублей/кило. И подосиновики: их немного и сбывают ведрами. Например, полулитровое — 20 рублей, литровое — 40.

Финальным аккордом в покупательской корзине становится баночка рапсового меда: пол-литра нежнейшего лакомства — 10 рублей. Это июньский сбор. Июльское же разнотравье чуточку дороже — от 15 рублей. А вот эффектная рамочка с сотами — уже 50.

