Лавров уже нашел виновных в срыве возможной встречи Зеленского и Путина1
- 24.08.2025, 18:05
- 2,142
В Москве ищут способы снять с себя ответственность.
В России уже готовятся возможному провалу встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина, а потому ищут кого бы в этом обвинить. В Москве для этих целей традиционно выбрали страны Запада.
Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров во время общения с местными пропагандистами. По его словам, страны Европы и США намерены сорвать «процесс, которому положили начало» Путин и американский президент Дональд Трамп.
«Западные страны просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже «артачится» и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего», - сказал Лавров.