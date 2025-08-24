Водитель показал, как проезжать новую «алмазную» развязку в Минске 24.08.2025, 18:36

У зрителей возникли вопросы.

Новая «алмазная» развязка, запущенная на днях в Минске, тут же стала самой обсуждаемой темой столичных водителей. Предложенные ГАИ схемы, как теперь проезжать участок Игуменского тракта на пересечении с МКАД и улицей Бабушкина, хоть и добавили наглядности, но многим не хватило «натурной» съёмки.

Пользователи TikTok это упущение поспешили исправить. Впрочем, вопросов у зрителей меньше не стало, пишет Telegraf.news.

Буквально на следующий же день после того, как ГАИ объявила о запуске движения на этом участке, на видеоплатформе TikTok появилось наглядное видео, так сказать «с места событий»: один из водителей показал на практике, как движутся встречные потоки на ромбовидной развязке.

Для автомобилистов, привычных к правостороннему движению, расположение потоков на новой развязке точно может показаться странной и «неправильной»: после выезда на развязку ваш поток окажется слева, а встречный — справа.

Судя по комментариям, многие водители восприняли новацию Госавтоинспекции с обеспокоенностью. В первую очередь потому, что такой перекрёсток для белорусов — в новинку, нигде в стране с такой организацией движения больше не встретишься на дорогах.

Многим с ходу оказалось сложно разобраться в хитросплетениях разметки, но, как отметили другие, если строго следовать разметке и знакам — запутаться сложно. На первых порах на перекрёстке дополнительно установлены ещё и пластиковые ограничители, которые обычно используют дорожные рабочие при проведении ремонтных работ.

Некоторые предположили, что сложнее всего сориентироваться на таком перекрёстке будет приезжим и тем, кто пересекает перекрёсток впервые, особенно — в зимнее время года, если разметку заметёт снегом.

«Уже не совсем понятно, а если убрать отбойники пластиковые и разметку припорошить снегом, то удачи всем участникам движения», — с долей скепсиса написал один из зрителей.

Ещё больше проблем может возникнуть, по мнению комментаторов, если на таком перекрёстке выйдет из строя светофор.

«Когда светофоры не будут работать, тут аварий будет — одна на другой», — предположил один зритель.

«А если светофоры сломаются, как там регулировщик разрулит?» — задался вопросом другой.

