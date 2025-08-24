Россиян будут лечить фельдшеры без высшего медобразования 24.08.2025, 18:43

Из-за дефицита врачей.

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки, не имеющие высшего медицинского образования, смогут исполнять функции лечащих врачей при отсутствии специалистов, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Тамара Фролова. Новые правила, введенные приказом Минздрава РФ, будут применяться только в рамках первичной медико-санитарной и скорой помощи.

По словам Фроловой, средний медицинский персонал сможет проводить осмотр, собирать анамнез, выполнять простые обследования и назначать лекарства, а при подозрении на серьезное заболевание — направлять пациента к профильному специалисту. Решение о передаче таких полномочий будет принимать руководитель медучреждения. Замещение разрешено в фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках.

Причиной изменений Фролова назвала острую нехватку кадров, особенно в сельской местности, что напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com