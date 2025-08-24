закрыть
24 августа 2025
Россиян будут лечить фельдшеры без высшего медобразования

  • 24.08.2025, 18:43
Из-за дефицита врачей.

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки, не имеющие высшего медицинского образования, смогут исполнять функции лечащих врачей при отсутствии специалистов, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Тамара Фролова. Новые правила, введенные приказом Минздрава РФ, будут применяться только в рамках первичной медико-санитарной и скорой помощи.

По словам Фроловой, средний медицинский персонал сможет проводить осмотр, собирать анамнез, выполнять простые обследования и назначать лекарства, а при подозрении на серьезное заболевание — направлять пациента к профильному специалисту. Решение о передаче таких полномочий будет принимать руководитель медучреждения. Замещение разрешено в фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках.

Причиной изменений Фролова назвала острую нехватку кадров, особенно в сельской местности, что напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи.

