Вэнс назвал новые возможные сроки завершения войны в Украине 10 24.08.2025, 18:52

3,476

Джей Ди Вэнс

Благодаря международным усилиям.

США надеются, что война в Украине может завершиться в течение 3-6 месяцев благодаря активной дипломатии и международным усилиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для программы Meet the Press на NBC News.

- Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала, - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что, по его мнению, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден.

- Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть, - заверил он.

Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.

- И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства, - заверил он.

Заметим, что кроме этого Вэнс во время интервью отметил, что россиянам пришлось уступить некоторыми своими требованиями.

В частности, как заверил вице-президент, Кремлю пришлось признать, что РФ не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность.

