Зеленский намекнул, от чего зависит судьба «Дружбы»3
- 24.08.2025, 19:19
«Мяч» на стороне Венгрии.
Существование нефтепровода «Дружба», как и политической «дружбы» между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу «Дружба» и обращений к президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.
В ответ было отмечено, что Украина всегда поддерживала «дружбу» между странами, но сейчас ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.
- Мы всегда поддерживали «дружбу» между Украиной и Венгрией, а теперь существование «дружбы» зависит от Венгрии, - отметил Зеленский.
Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.