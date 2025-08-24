Зеленский намекнул, от чего зависит судьба «Дружбы» 3 24.08.2025, 19:19

3,686

Владимир Зеленский

«Мяч» на стороне Венгрии.

Существование нефтепровода «Дружба», как и политической «дружбы» между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу «Дружба» и обращений к президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

В ответ было отмечено, что Украина всегда поддерживала «дружбу» между странами, но сейчас ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.

- Мы всегда поддерживали «дружбу» между Украиной и Венгрией, а теперь существование «дружбы» зависит от Венгрии, - отметил Зеленский.

Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.

