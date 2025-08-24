В Минске простились с народным артистом Беларуси Ярославом Евдокимовым
- 24.08.2025, 19:36
Его проводили под песню «Фантазер».
Народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова 24 августа похоронили на кладбище «Лесное» в Минске, в секторе почетных захоронений, сообщает «Онлайнер».
Церемония прощания прошла сегодня в ритуальном зале на улице Ольшевского. В последний путь певца провожали аплодисментами под песню «Фантазер».
Ярослав Евдокимов умер 22 августа в возрасте 78 лет. В последние годы он болел раком легких.
Ярослав Евдокимов — уроженец украинского Ровно. Он прославился в 1980-е годы как солист Белорусской государственной филармонии. Наиболее известные его песни — «Фантазер», «Колодец», «За белою рекой», «Розы белые», «Все сбудется».
Евдокимов был заслуженным артистом Белорусской ССР (1980), народным артистом Белорусской ССР (1989), народным артистом России (2006).
В 1996 году певец переехал в Москву, в 2009-м получил гражданство РФ. При этом активно участвовал в фестивалях в Украине и поддерживал культуру этой страны.
В 2017 году Евдокимов обвинил российские власти в развязывании войны на юго-востоке Украины: «Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен?»