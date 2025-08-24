закрыть
Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

  • 24.08.2025, 19:53
Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности
Фото: president.gov.ua

Что он предусматривает.

Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ предусматривает сразу ряд ветвей сотрудничества.

Как сообщает сайт Офиса президента Украины, во время сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Фото: president.gov.ua

Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает:

- военную подготовку,

- развитие оборонных возможностей,

- обмен разведывательной информацией,

- кибербезопасность,

- борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

Соглашение об обороне

Также в присутствии Зеленского и Карни министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали письмо о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады о совместном производстве оборонной продукции в Канаде и Украине.

Фото: president.gov.ua

Документ удостоверяет намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине для помощи Киеву и совершенствования совместно изготовленной продукции.

Соглашение о таможне

Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталка Цмоць подписали соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ предусматривает обмен информацией о таможенном законодательстве государств и:

- практике его применения,

- развитие обучения и повышение квалификации,

- партнерство в сфере организации таможенного контроля,

- борьбы с таможенными правонарушениями,

- привлечение международной технической помощи.

