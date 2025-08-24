Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности
- 24.08.2025, 19:53
Что он предусматривает.
Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ предусматривает сразу ряд ветвей сотрудничества.
Как сообщает сайт Офиса президента Украины, во время сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.
Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает:
- военную подготовку,
- развитие оборонных возможностей,
- обмен разведывательной информацией,
- кибербезопасность,
- борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.
Соглашение об обороне
Также в присутствии Зеленского и Карни министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали письмо о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады о совместном производстве оборонной продукции в Канаде и Украине.
Документ удостоверяет намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине для помощи Киеву и совершенствования совместно изготовленной продукции.
Соглашение о таможне
Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталка Цмоць подписали соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.
Документ предусматривает обмен информацией о таможенном законодательстве государств и:
- практике его применения,
- развитие обучения и повышение квалификации,
- партнерство в сфере организации таможенного контроля,
- борьбы с таможенными правонарушениями,
- привлечение международной технической помощи.