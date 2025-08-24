Стало известно, какие товары белорусы чаще всего покупают в интернете 2 24.08.2025, 19:58

На третьем месте — автозапчасти.

Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные о самых популярных категориях интернет-покупок в стране, передает БелТА.

Согласно отчету, лидером стала одежда — на неё приходится около 18% всех онлайн-заказов. На втором месте находится бытовая техника (16%), а третью позицию занимают автозапчасти (9%).

Статистика формируется на основе отчетности всех организаций, работающих в сфере интернет-торговли. Ежеквартально компании предоставляют сведения о розничном товарообороте, распределяя его по товарным группам. Так фиксируется, сколько, например, было продано одежды или техники через онлайн-каналы.

