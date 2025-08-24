«Белорусские продукты россияне съели, на очереди - бензин» 2 24.08.2025, 20:34

2,742

РФ срочно вывозит топливо из нашей страны.

Из-за увеличения количества украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в РФ рекордно выросли цены на бензин.

В то же время во внешней разведке Украины заявили, что российские компании срочно закупают бензин в Беларуси, чтобы решить проблему внутреннего дефицита.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально высказались об этом. Приводим некоторые из них:

«Слава Украине и ее бесстрашным сыновьям и дочерям, которые стойко защищают свою прекрасную Родину!»

«ВСУ добрались до кощеевой иглы».

«Нужно выслать подарочков и агрохунте за пособничество».

«Главная задача этой операции - вырубить поставки российской нефти в Китай и Индию через порт Усть-Луга, и посадить на голодный паек белорусские Мозырский НПЗ и Новополоцкий «Нафтан», понятно — почему».

«Вчера по Гомелю ходили только троллейбусы. Автобусов и сегодня не видать».

«Белорусские продукты россияне уже сожрали. На очереди белорусский бензин. Они как саранча всё под ноль вычищают».

«Бензоколонка без бензина».

