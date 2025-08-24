закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 21:44
В СБУ показали эксклюзивное видео обмена пленными

  • 24.08.2025, 20:38
  • 2,012
В Украину вернулись гражданские и военные, которые несколько лет пробыли в плену РФ.

В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео обмена военнопленными с Россией 24 августа. Домой вернулись украинцы, гражданские и военные, которые несколько лет пробыли в плену РФ.

- Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского, - сказано в сообщении.

В СБУ подтвердили, что по итогам обмена вернулись домой военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Также удалось вернуть много гражданских - среди них удерживаемых с 2022 года журналистов, военного медика и экс-мэра Херсона.

