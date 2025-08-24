закрыть
Белорусы могут начать получать новые «письма счастья»

  • 24.08.2025, 21:47
  • 1,584
Кого они коснутся.

В Минске планируется ужесточение контроля за соблюдением правил оплаты на платных парковках. Об этом заявил генеральный директор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, сообщает корреспондент БелТА.

По словам Зырянова, для выявления нарушителей будут активно задействованы современные технические средства, включая видеокамеры РУП «Белтелеком», мобильные комплексы «Паркрайт», а также планшетные компьютеры у контролеров.

«Мы будем выявлять владельцев транспортных средств, которые пользуются платными парковками и не оплачивают. В таких случаях будут формироваться претензии. Если долг не погашен добровольно, материалы направим в суд с добавлением судебных издержек», - отметил он.

Установка видеокамер будет производиться точечно, с учетом специфики каждой парковочной площадки. На отдельных объектах будут использоваться камеры с функциями видеоаналитики, на других – мобильные комплексы или контролеры.

В перспективе планируется создание унифицированной информационной платформы, которая объединит сервисы, связанные с парковками, стоянками и эвакуацией автомобилей. Система также позволит водителям находить свободные места и оплачивать парковку удобным способом через мобильное приложение.

