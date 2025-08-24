закрыть
24 августа 2025, воскресенье
Парламентарии 30 стран выступили с заявлением в поддержку Украины

  • 24.08.2025, 22:04
Парламентарии 30 стран выступили с заявлением в поддержку Украины
Иллюстративный коллаж: pixabay.com

Они отметили, что существует только одно препятствие на пути к миру.

Парламентарии 30 стран, представители глобальной сети United for Ukraine, выступили с заявлением в поддержку Украины.

Депутаты отмечают, что существует только одно препятствие на пути к миру и только одна первопричина этой войны — Путин и его империалистическая одержимость, сообщает FREEДОМ со ссылкой заявление парламентской сети.

- Подчеркиваем, что любое соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, заключенное без участия Украины и европейских союзников за столом переговоров, не способно гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречит Конституции Украины, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту и в целом международному праву и его принципам, не будет содержать эффективных и надежных гарантий безопасности для Украины, подрывая стремление Украины стать членом трансатлантической семьи, то есть не принесет мира, а наоборот, поощрит Россию, — говорится в заявлении глобальной парламентской сети United for Ukraine.

Депутаты также призывают парламенты мира срочно принять резолюции, которые никогда не признают ни одну временно оккупированную территорию Украины российской ни де-юре, ни де-факто.

Кроме этого, подписанты заявления призвали к открытию первого переговорного кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС в начале сентября. Они также добавляют, что вступление Украины в НАТО является важной гарантией длительного мира в Украине и Европе.

