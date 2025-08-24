Премьер-министр Украины обсудила с Келлогом гарантии безопасности и назвала приоритеты

Премьер-министр Украины обсудила с Келлогом гарантии безопасности и назвала приоритеты1
- 24.08.2025, 22:16
Отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом вопросы гарантий безопасности для нашей страны, усиления украинской промышленности и возвращения людей.
Об этом глава Кабинета Министров Украины сообщила в Telegram.
- Сегодня со спецпредставителем президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности, - написала она.
Свириденко отметила, что сильная украинская армия и сильная экономика являются настоящей гарантией безопасности Украины. Она подчеркнула, что необходимо сохранить потенциал Вооруженных сил Украины и развивать украинскую промышленность.
- Важный для нас приоритет - возвращение людей: все военнопленные, гражданские и похищенные дети должны вернуться домой, - добавила глава Кабмина.
Кроме того, отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов. Свириденко заявила, что Россия пытается эксплуатировать их на временно оккупированных территориях.
- Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы, - подчеркнула премьер-министр Украины.
Свириденко заверила, что США видят перспективы сотрудничества с Украиной. В частности, она упомянула инвестиции, а также партнерство в восстановлении и новых технологиях.