Премьер-министр Украины обсудила с Келлогом гарантии безопасности и назвала приоритеты 1 24.08.2025, 22:16

Отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом вопросы гарантий безопасности для нашей страны, усиления украинской промышленности и возвращения людей.

Об этом глава Кабинета Министров Украины сообщила в Telegram.

- Сегодня со спецпредставителем президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности, - написала она.

Свириденко отметила, что сильная украинская армия и сильная экономика являются настоящей гарантией безопасности Украины. Она подчеркнула, что необходимо сохранить потенциал Вооруженных сил Украины и развивать украинскую промышленность.

- Важный для нас приоритет - возвращение людей: все военнопленные, гражданские и похищенные дети должны вернуться домой, - добавила глава Кабмина.

Кроме того, отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов. Свириденко заявила, что Россия пытается эксплуатировать их на временно оккупированных территориях.

- Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы, - подчеркнула премьер-министр Украины.

Свириденко заверила, что США видят перспективы сотрудничества с Украиной. В частности, она упомянула инвестиции, а также партнерство в восстановлении и новых технологиях.

