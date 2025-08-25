Украина и Канада договариваются о новом соглашении по георазведке 25.08.2025, 0:10

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины раскрыла планы.

До конца года Украина планирует принять индустриальную стратегию и подписать с Канадой соглашение по георазведке. Эти шаги станут сигналом для частного сектора и откроют путь для крупных инвестиций в критические отрасли экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Свириденко выразила благодарность премьер-министру Канады Марку Карни за поддержку Украины и символический визит в День Независимости.

- Наш приоритет - сохранение макрофинансовой стабильности. Для этого осенью должны подготовить новую многолетнюю программу с МВФ, которая учтет реалии войны и оборонные нужды, - подчеркнула она.

Премьер отметила, что настоящим индикатором действенных гарантий безопасности является готовность бизнеса инвестировать.

- Украина открыта к капиталу: приоритетом является привлечение ПИИ и развитие критических цепей поставок. Украине нужны 1-2 знаковые соглашения, которые станут сигналом для частного сектора, в частности в сфере LNG, газовой инфраструктуры или разработки новых месторождений, - добавила Свириденко.

Как отметила премьер, до конца года правительство планирует принять индустриальную стратегию и подписать осенью с Канадой соглашение о георазведке.

В то же время Свириденко сообщила, что во время встречи с Карни призвала Канаду распространить страхование военных рисков и на инвестиции, как это делают Франция и Польша, а также рассмотреть G2G-соглашение для поддержки компаний, которые будут инвестировать в восстановление.

А также пригласила принять участие в Ukraine Mine Action Conference в Токио и Rebuild Ukraine, где можно было бы объявить о совместных проектах.

Отдельно обсуждались и вопросы поддержки ветеранов.

- Украина вместе с Канадой развивает программы ментального здоровья и работает над мобильными комплексами для протезирования. Договорились с канадскими партнерами развивать ветеранские пространства в регионах, - сообщила она.

Свириденко не забыла поднять и вопрос о санкционном давлении на Россию.

- Санкции уже стоили России более 160 млрд долларов. Но этого мало - агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призвали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными, - пояснила премьер.

