Вице-президент США: Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий
- 25.08.2025, 5:15
Вэнс подтвердил позицию Соединенных штатов Америки.
США подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.
- Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны, - подчеркнул он.