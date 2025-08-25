закрыть
25 августа 2025, понедельник
Вице-президент США: Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий

  • 25.08.2025, 5:15
Вице-президент США: Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий
Джей Ди Вэнс

Вэнс подтвердил позицию Соединенных штатов Америки.

США подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.

- Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны, - подчеркнул он.

