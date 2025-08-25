закрыть
25 августа 2025, понедельник, 9:10
В Москве произошел взрыв рядом со штаб-квартирой ФСБ

  • 25.08.2025, 7:45
  • 9,014
На месте нашли сумку со служебным удостоверением.

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине Москвы. Он расположен на Лубянской площади, рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате «чрезвычайного происшествия» есть погибший и раненые. По его словам, причиной взрыва стало неисправное оборудование.

Российские СМИ писали, что взорвался баллон с газом для воздушных шаров.

В департаменте здравоохранения российской столицы заявили, что «происшествие» произошло на третьем этаже, двух пострадавших госпитализировали, а еще одному оказали помощь на месте.

Людей из помещения магазина игрушек, где также расположены рестораны, кинотеатр и другие магазины, эвакуировали.

Как сообщают российские Telegram-каналы, одним из трех пострадавших после взрыва в Центральном детском магазине оказался сотрудник ФСБ. На месте происшествия нашли его сумку со служебным удостоверением.

Telegram-канал Astra, который опубликовал кадры с места происшествия, приводит слова жены пострадавшего. Она рассказала, что у ее мужа серьезные повреждения ног, в больнице его ввели в состояние искусственной комы. В детский магазин он мог прийти из соседнего здания на обед.

